Мудрик официально стал игроком "Челси"

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик будет выступать в чемпионате Англии. Он сменил донецкий "Шахтер" на лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Украинский вингер подписал контракт с "синими". Лондонцы выиграли конкуренцию за воспитанника "Шахтера" у соседей из "Арсенала".

Мудрик заключил с "Челси" контракт на 8,5 лет. Сумма трансфера – 70 млн евро. Еще 30 миллионов в соглашении между клубами прописали в качестве бонусов. Подобное предложение (70+25 млн в евровалюте) раньше делали и "канониры".

В составе "Шахтера" Мудрик дебютировал осенью 2018 года в Кубке Украины. В общей сложности в цветах отечественного гранда он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 17 результативных передач. Статистика в нынешнем сезоне – 18 поединков, 10 голов, 8 ассистов.

Мудрик стал вторым украинцем в истории "Челси". В 2006-2009 гг. цвета "синих" защищал экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Стать основным на "Стэмфорд Бридж" он так и не сумел, но провел за лондонцев всего 77 матчей (22 гола).