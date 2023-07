Мудрик первым голом за "Челси" расстроил в спарринге "Брайтон" Де Дзерби

Контрольный матч

"Челси" – "Брайтон" – 4:3

Голы: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлахер, 72, Джексон, 77 – Уэлбек, 13, Педру Жоау, 79 (пенальти), Ундав, 89

Удаление: ван Геке, 60 (Б, вторая желтая карточка)

"Чайки" быстро повели в счете – Уэлбек из центра штрафной мощно пробил под перекладину после передачи Митомы головой. Впрочем, лондонцы отыгрались через несколько минут. Это Нкунку сыграл на добивании после неудачной попытки одного из партнеров.

Со старта второй половины на поле появился Мудрик. Украинец потратил менее 20 минут, чтобы отличиться. Вингер сместился с левого фланга в центр, классно разыграл стенку с Джексоном и техничным ударом с лета отправил мяч под штангу.

В финальные двадцать минут соперники забили четыре мяча на двоих. Сначала Галлахер разобрался в штрафной "Брайтона" после серии рикошетов. Далее Джексон реализовал выход один на один после заброса из глубины. Однако "чайки" избежали разгрома благодаря голам Жоау Педру и Ундава.

Далее "Челси" ждут еще три спарринга. Ближайший матч состоится в ночь на четверг, 27 июля. Соперником "синих" станет английский "Ньюкасл", а сыграют команды в Атланте.

Mykhailo Mudryk scores his first @ChelseaFC goal in style #PLSummerSeries pic.twitter.com/gDrTWWlVPm