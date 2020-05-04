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Нардепи прогулюють засідання комітетів навіть онлайн, - КВУ

Новини » Політика     04.05.2020 - 11:42
Нардепи прогулюють засідання комітетів навіть онлайн, - КВУ
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом на майже кожному засіданні комітетів, що проходили у режимі відеоконференцій, були відсутні хоча б кілька народних депутатів

Частина депутатів прогулювали засідання комітетів навіть онлайн. Загалом, починаючи з 30 березня і станом на 1 травня, 15 комітетів бодай раз провели засідання у форматі відеоконференції, деякі - провели кілька таких засідань, повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

Всього за підрахунками КВУ у форматі відео відбулося 29 засідань комітетів, на яких народні депутати були присутні 406 разів, відсутні - 68 разів. Таким чином частина народних депутатів проігнорували засідання комітетів у форматі онлайн. В середньому в 17% разів депутати ігнорували засідання комітетів.

Загалом на майже кожному засіданні комітетів, що проходили у режимі відеоконференцій, були відсутні хоча б кілька народних депутатів. Випадки, коли були присутні 100% членів комітету, були поодинокими. Серед позитивів варто відзначити членів комітету з питань цифрової трансформації, які у повному складі взяли участь в двох засіданнях комітету під час карантину.

Нагадаємо, на початку квітня комітет ВР з питань запобігання корупції мав розглянути законопроект №2328 про підстави відсутності народного депутата на засіданні ВР.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня 2019 року набув чинності закон про позбавлення нардепів виплат за прогули.

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