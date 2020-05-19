ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада схвалила мовлення українського каналу "Дім" на окупованому Донбасі

Новини » Політика     19.05.2020 - 11:41
Рада схвалила мовлення українського каналу "Дім" на окупованому Донбасі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом передбачено запуск ефірного мовлення державного каналу на окупованих територіях

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2521 "Про внесення змін до закону "Про систему іномовлення України" (щодо програмної політики і території поширення). Документом пропонується запуск ефірного мовлення державного каналу на окупованих територіях і прикордонних районах.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосував 231 парламентар.

Тепер мультимедійна платформа іномовлення України зможе віщати в цифровому ефірі, аналоговому ефірі і в кабельних мережах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Криму і Севастополя, у районах, що межують з цими тимчасово окупованими територіями, і в прикордонних районах України, що межують з РФ або іншими країнами, з яких віщають в ефірі російські телеканали і радіостанції (такими територіями є, наприклад, Білорусь та Молдова).

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики детальніше роз'яснив новації прийнятого закону:

  • програми мультимедійної платформи іномовлення України виробляються українською мовою, а також іншими мовами;
  • МПІУ створює та поширює інформаційний продукт каналами супутникового, ефірного наземного аналогового і цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах, у мережі Інтернет;
  • програмна політика Мультимедійної платформи іномовлення погоджується з Міністерством культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, 14 січня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2521, за документ проголосував 231 парламентарій.

Як писало РБК-Україна, в Україні створюється державний телеканал для тимчасово окупованих територій на базі каналу UATV.

Відзначимо, в окупованому Криму 9 провайдерів в дев'яти населених пунктах повністю блокують 18 українських інформаційних сайтів.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна РадаиновещаниеОРДЛО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся