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Президент анонсував жорсткі заходи для контролю за цінами

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 18:52
Президент анонсував жорсткі заходи для контролю за цінами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пообіцяв недопустити росту цін під час карантину

В Україні найближчим часом запровадять жорсткі заходи для контролю за цінами під час карантину через коронавірус. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Також зробимо все, щоб не допустити зростання цін на товари першої необхідності в регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам", - заявив він.

Учора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я...

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 26 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначить перелік соціально значущих продуктів у період карантину. Уряд буде здійснювати контроль за цінами на продукти з цього переліку.

Також РБК-Україна писало, що Антимонопольний комітет зафіксував різке зростання цін на деякі продовольчі товари в Україні через пандемію коронавірусу. У деяких областях з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%. Зафіксовано і значне зростання цін на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву.

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