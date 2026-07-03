RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Нардепу Тищенко избрали меру пресечения по делу о колл-центрах

15:23 03.07.2026 Пт
2 мин
Нардепа подозревают в том, что он требовал взятки от колл-центров
aimg Иван Носальский
Фото: Николай Тищенко (Getty Images)

Суд сегодня, 3 июля, избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога. Его подозревают в попытке "крышевать" колл-центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Залог, который определил Высший антикоррупционный суд, составляет 10 млн гривен. Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 19 млн гривен.

Также суд обязал Тищенко:

  • прибывать к детективам, прокурору и в суд;
  • не отлучаться за пределы г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Дело Тищенко

Напомним, что Николая Тищенко обвиняют в коррупционных злоупотреблениях.

По данным следствия, в августе 2023 года политик пытался потребовать более 1 миллиона долларов у предпринимателя, угрожая блокированием или обещая содействие в сфере деятельности так называемых "колл-центров".

Кроме того, фигурант дела подозревается в легализации 12,6 миллиона гривен из-за фиктивного договора дарения средств от бывшей жены, а также во внесении этих ложных данных в свою ежегодную декларацию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Николай ТищенкоСудКоррупцияМера пресечения