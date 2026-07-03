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Нардепу Тищенку обрали запобіжний захід у справі про кол-центри

15:23 03.07.2026 Пт
2 хв
Нардепа підозрюють у тому, що він вимагав хабарі від кол-центрів
aimg Іван Носальський
Фото: Микола Тищенко (Getty Images)

Суд сьогодні, 3 липня, обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави. Його підозрюють у спробі "кришувати" кол-центри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Застава, яку визначив Вищий антикорупційний суд, становить 10 млн. гривень. Прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 19 млн гривень.

Також суд зобов'язав Тищенка:

  • прибувати до детективів, прокурора та до суду;
  • не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватись від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України;
  • носити електронний засіб контролю.

Справа Тищенка

Нагадаємо, що Миколу Тищенка звинувачують у корупційних зловживаннях.

За даними слідства, у серпні 2023 року політик намагався вимагати понад 1 мільйон доларів у підприємця, погрожуючи блокуванням або обіцяючи сприяння у сфері діяльності так званих "колл-центрів".

Крім того, фігурант справи підозрюється у легалізації 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування коштів від колишньої дружини, а також у внесенні цих неправдивих даних до своєї щорічної декларації.

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Микола ТищенкоСудКорупціяЗапобіжний захід