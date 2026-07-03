Нардепу Тищенко избрали меру пресечения по делу о колл-центрах
Суд сегодня, 3 июля, избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога. Его подозревают в попытке "крышевать" колл-центры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Залог, который определил Высший антикоррупционный суд, составляет 10 млн гривен. Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 19 млн гривен.
Также суд обязал Тищенко:
- прибывать к детективам, прокурору и в суд;
- не отлучаться за пределы г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Дело Тищенко
Напомним, что Николая Тищенко обвиняют в коррупционных злоупотреблениях.
По данным следствия, в августе 2023 года политик пытался потребовать более 1 миллиона долларов у предпринимателя, угрожая блокированием или обещая содействие в сфере деятельности так называемых "колл-центров".
Кроме того, фигурант дела подозревается в легализации 12,6 миллиона гривен из-за фиктивного договора дарения средств от бывшей жены, а также во внесении этих ложных данных в свою ежегодную декларацию.