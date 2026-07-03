Нардепу Тищенко избрали меру пресечения по делу о колл-центрах

Суд сегодня, 3 июля, избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога. Его подозревают в попытке "крышевать" колл-центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Залог, который определил Высший антикоррупционный суд, составляет 10 млн гривен. Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 19 млн гривен.

Также суд обязал Тищенко:

прибывать к детективам, прокурору и в суд;

не отлучаться за пределы г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Дело Тищенко

Напомним, что Николая Тищенко обвиняют в коррупционных злоупотреблениях.

По данным следствия, в августе 2023 года политик пытался потребовать более 1 миллиона долларов у предпринимателя, угрожая блокированием или обещая содействие в сфере деятельности так называемых "колл-центров".