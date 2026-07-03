Нардепу Тищенку обрали запобіжний захід у справі про кол-центри
Суд сьогодні, 3 липня, обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави. Його підозрюють у спробі "кришувати" кол-центри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Застава, яку визначив Вищий антикорупційний суд, становить 10 млн. гривень. Прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 19 млн гривень.
Також суд зобов'язав Тищенка:
- прибувати до детективів, прокурора та до суду;
- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України;
- носити електронний засіб контролю.
Справа Тищенка
Нагадаємо, що Миколу Тищенка звинувачують у корупційних зловживаннях.
За даними слідства, у серпні 2023 року політик намагався вимагати понад 1 мільйон доларів у підприємця, погрожуючи блокуванням або обіцяючи сприяння у сфері діяльності так званих "колл-центрів".
Крім того, фігурант справи підозрюється у легалізації 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування коштів від колишньої дружини, а також у внесенні цих неправдивих даних до своєї щорічної декларації.