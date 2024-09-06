Нардепу Шуфричу продлили арест

Суд продлил действие меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича. Он останется под арестом еще по меньшей мере два месяца.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Офиса генпрокурора Украины Надежда Максимец.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд г. Киева в порядке ст. 199 УПК РФ продлил срок нахождения обвиняемого под стражей на 60 суток", - рассказала Максимец. Она уточнила, что мера пресечения для Шуфрича будет действовать по меньшей мере до 4 ноября. При этом источник РБК-Украина отметил, что во время судебного заседания защита пыталась сорвать рассмотрение необоснованными отводами, перерывами и симуляцией состояния здоровья. На этом фоне вызывали "скорую".