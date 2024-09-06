Нардепу Шуфричу продлили арест
Суд продлил действие меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича. Он останется под арестом еще по меньшей мере два месяца.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Офиса генпрокурора Украины Надежда Максимец.
"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд г. Киева в порядке ст. 199 УПК РФ продлил срок нахождения обвиняемого под стражей на 60 суток", - рассказала Максимец.
Она уточнила, что мера пресечения для Шуфрича будет действовать по меньшей мере до 4 ноября.
При этом источник РБК-Украина отметил, что во время судебного заседания защита пыталась сорвать рассмотрение необоснованными отводами, перерывами и симуляцией состояния здоровья. На этом фоне вызывали "скорую".
Что предшествовало
Напомним, 15 сентября 2023 года народному депутату Нестору Шуфричу избрали меру пресечения в виде ареста.
Парламентария подозревают в госизмене. По информации правоохранителей, он работал на Владимира Сивковича - бывшего секретаря СНБО, который оказался агентом ФСБ РФ. Сивкович координировал агентуру РФ в Украине.
Также, как сообщали тогда источники РБК-Украина, в ходе обысков у Шуфрича нашли документ, в котором была указана схема "автономии" Донецкой и Луганской областей.
Меру пресечения для Шуфрича с тех пор неоднократно продлевали.
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