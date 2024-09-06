Нардепу Шуфричу продовжили арешт

Суд продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича. Він залишиться під арештом ще щонайменше два місяці.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила спікер Офісу генпрокурора України Надія Максимець.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд м. Києва у порядку ст. 199 КПК України продовжив термін перебування обвинуваченого під вартою на 60 діб", - розповіла Максимець. Вона уточнила, що запобіжний захід для Шуфрича діятиме щонайменше до 4 листопада. При цьому джерело РБК-Україна зазначило, що під час судового засідання захист намагався зірвати розгляд необґрунтованими відведеннями, перервами та симуляцією стану здоров'я. На цьому тлі викликали "швидку". Оновлено 18:19 Стало відомо, що суд продовжив утримання під вартою екс-помічниці Шуфрича - на 60 днів, до 4 листопада.