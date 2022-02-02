Відкат на 30%: опубліковано оперативне відео зі справи нардепа Кузьміних

Національне антикорупційне бюро України опубліковало оперативне відео зі справи викритого на хабарі нардепа Сергія Кузьміних. За даними слідства, він вимагав і отримав відкат у розмірі 30% від тендерної ціни на постачання медичного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАБУ .

Повідомляється, що восени 2021 року представниці приватної компанії натякнули, що для поставок медобладнання лікарням у Житомирській області це питання треба узгодити з Кузьміних, який є головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності у Раді.

Надалі нардеп пообіцяв сприяння, яке зводилося до забезпечення перемоги в тендерах на закупівлю обладнання за рахунок бюджету. Першим об'єктом такої співпраці стала "Лікарня № 2 ім. Павлусенка", яка закупила обладнання на 40 млн гривень.

"У відповідь нардеп натякнув, що його послуги не є безкоштовними і становлять 30% від сум договорів, укладених з лікарнею. Ця плата йому представилася також своєрідною гарантією майбутньої співпраці у сфері закупівель медичного обладнання іншими лікарнями Житомирської області в 2022 році", - йдеться в повідомленні.

НАБУ зазначає, що після отримання оплати за тендер на постачання системи УЗД нардеп вимагав передати йому 30% від суми договору - 558 тисяч гривень.

За даними слідства, Кузьміних планував застосовувати таку схему щодо інших договорів, у тому числі на постачання МРТ (30% від 37,499 млн гривень - 11,25 млн гривень) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн гривень - 398,33 тисячі гривень).