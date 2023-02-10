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Руководство Рады хочет засекретить информацию о заседаниях во время войны

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 12:00
Руководство Рады хочет засекретить информацию о заседаниях во время войны Фото: депутатам запретят распространять информацию о заседании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде предлагают запретить распространение информации о ходе заседаний парламента во время военного положения. Законопроект подала большая группа депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9005 .

Документом предлагается запретить народным депутатам и другим лицам распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения или продления пленарного заседания, а также ответственности за нарушение этих требований.

Как отмечается в пояснительной записке, "распространение информации о проведении пленарного заседания создает потенциальную опасность для жизни и здоровья народных депутатов Украины и других лиц, присутствующих на таком заседании, что является недопустимым".

Законопроектом предлагается дополнить закон "О статусе народного депутата Украины" новым положением, согласно которому народному депутату запрещается распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения (продления) пленарного заседания ранее чем через час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва.

Также предлагается закрепить положение, согласно которому народный депутат или другое лицо, нарушившие требования по запрету распространения информации, обязаны покинуть пленарное заседание по предложению председательствующего или по предложению народного депутата, поддержанного 150 голосами.

Кроме того, по заключению регламентного комитета, Верховная рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях сроком до пяти заседаний. За эти дни такому народному депутату не выплачивается заработная плата и не производятся выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий.

Напомним, Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации с 19 февраля еще на 90 дней до 18 мая.

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