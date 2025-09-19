Нардепы призвали обеспечить финансирование пассажирских перевозок УЗ из госбюджета

Правительство подало в парламент проект закона о Государственном бюджете на 2026 год, и расходы на "Укрзализныцю" в нем остались практически на уровне этого года. Но этого мало, ведь компания страдает из-за российских обстрелов и имеет многомиллиардные убытки от пассажирских перевозок.

По ее словам, чтобы обеспечить стабильность в компании, государственное финансирование должно быть увеличено.

"Есть большой вопрос с железной дорогой. В том виде и при таких атаках, которые сейчас системно наносят россияне, нам надо понимать, как мы будем покрывать расходы на это восстановление. Или за счет резервного фонда, или по какой-то отдельной программе? Враг в этом году нацелился на железнодорожные узлы, они делают это абсолютно направленно и будут дальше по ним бить. Надо обсудить, как видят решение этого вопроса в УЗ", - отметила Сирко.

В то же время, она напомнила, что в этом году УЗ получила из резервного фонда почти 12,5 млрд грн на покрытие убытков в пассажирке - и эту практику важно продолжить.

"Этот вопрос мы обсуждали, и я четко сказала: если хотите, чтобы в будущем этот вопрос решался планомерно, нам надо понимать, какие убытки у УЗ будут на 2026 год по пассажирке. Голосовать этот вопрос в парламенте "сегодня на завтра" не получится. Но это нужно делать - для того, чтобы железная дорога не остановилась и сотрудники из нее не сбежали", - подчеркнула нардеп.