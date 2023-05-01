В Украине вернули налоги на ввоз генераторов и терминалов Starlink
С 1 мая в Украине закончилось действие налоговых льгот по ввозу генераторов и терминалов Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
Как сообщается, с 1 мая будет начисляться НДС и ввозная пошлина для ввоза в страну товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
В частности, речь идет о:
- электрогенераторных установках и частей к ним;
- отдельных трансформаторах, их частей, инверторов;
- отдельных аккумуляторах, включая сепараторы для них;
- системах для обеспечения спутникового доступа в Интернет (Starlink).
Под налогообложение также подпадают товары, бесплатно предоставляемые Энергетическим сообществом как помощь для восстановления и ремонта инфраструктуры электроэнергетических предприятий.
Напомним, в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №8196/8197 о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которые отменяют налоги на импорт генераторов и Starlink.
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