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В Украине вернули налоги на ввоз генераторов и терминалов Starlink

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 17:10
В Украине вернули налоги на ввоз генераторов и терминалов Starlink Фото: в Украине вернули налоги на ввоз генераторов и терминалов Starlink (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 1 мая в Украине закончилось действие налоговых льгот по ввозу генераторов и терминалов Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Как сообщается, с 1 мая будет начисляться НДС и ввозная пошлина для ввоза в страну товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В частности, речь идет о:

  • электрогенераторных установках и частей к ним;
  • отдельных трансформаторах, их частей, инверторов;
  • отдельных аккумуляторах, включая сепараторы для них;
  • системах для обеспечения спутникового доступа в Интернет (Starlink).

Под налогообложение также подпадают товары, бесплатно предоставляемые Энергетическим сообществом как помощь для восстановления и ремонта инфраструктуры электроэнергетических предприятий.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №8196/8197 о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которые отменяют налоги на импорт генераторов и Starlink.

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