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Импортные беспилотники, тепловизоры и рации освободили от налогов: Зеленский подписал закон

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Украина, Среда 22 февраля 2023 14:14
Импортные беспилотники, тепловизоры и рации освободили от налогов: Зеленский подписал закон Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об освобождении от НДС и таможенной пошлины коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. Рада приняла законы 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроекты №8360 и 8361-д.

Президентом подписан закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров" и закон "О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров".

Также документы предусматривают возможность получать эти товары в экспресс-отправлениях.

Напомним, в конце 2022 года в Украине освободили от пошлины и НДС "Старлинки" и генераторы.

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Владимир Зеленский НДС
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