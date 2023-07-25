Нардепа от ОПЗЖ Пономарева взяли под стражу

Печерский районный суд избрал меру пресечения народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Александру Пономареву в виде ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram .

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд избрал народному депутату от запрещенной политической партии ОПЗЖ меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - сказано в сообщении ОГП.

Дело Пономарева

Напомним, еще 24 июля стало известно, что депутату Александру Пономареву сообщили о подозрении в государственной измене.

Сотрудники Государственного бюро расследований выяснили, что нардеп во время полномасштабного вторжения россиян, находясь на временно оккупированной территории, перерегистрировал свои предприятия согласно с законодательством РФ и даже снабжал топливом врага.

По информации правоохранителей, заводы парламентария поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и передавали технику для обустройства фортификационных сооружений оккупантов.

Избирать меру пресечения Пономареву начали еще вчера, 24 июля, но суд решил взять перерыв.