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Нардепа від ОПЗЖ Пономарьова взяли під варту

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Київ, Вівторок 25 липня 2023 17:47
Нардепа від ОПЗЖ Пономарьова взяли під варту Фото: Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову у вигляді арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату від забороненої політичної партії ОПЗЖ запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - сказано в повідомленні ОГП.

Справа Пономарьова

Нагадаємо, ще 24 липня стало відомо, що депутату Олександру Пономарьову повідомили про підозру у державній зраді.

Співробітники Державного бюро розслідувань з'ясували, що нардеп під час повномасштабного вторгнення росіян, перебуваючи на тимчасово окупованій території, перереєстрував свої підприємства згідно із законодавством РФ і навіть надавав паливо ворогу.

За інформацією правоохоронців, заводи парламентаря постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ та передавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд окупантів.

Обирати запобіжний захід Пономарьову почали ще вчора, 24 липня, але суд вирішив взяти перерву.

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