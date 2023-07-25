Нардепа від ОПЗЖ Пономарьова взяли під варту
Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову у вигляді арешту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.
"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату від забороненої політичної партії ОПЗЖ запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - сказано в повідомленні ОГП.
Справа Пономарьова
Нагадаємо, ще 24 липня стало відомо, що депутату Олександру Пономарьову повідомили про підозру у державній зраді.
Співробітники Державного бюро розслідувань з'ясували, що нардеп під час повномасштабного вторгнення росіян, перебуваючи на тимчасово окупованій території, перереєстрував свої підприємства згідно із законодавством РФ і навіть надавав паливо ворогу.
За інформацією правоохоронців, заводи парламентаря постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ та передавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд окупантів.
Обирати запобіжний захід Пономарьову почали ще вчора, 24 липня, але суд вирішив взяти перерву.
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