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Нардепа-колаборанта Ковальова застрелили у Херсонській області, - Хлань

Фото: Олексій Ковальов (facebook com Olexandr2013)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.

"З’явилась інформація, що у Залізному Порту застрелили екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - написав він.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантими. Він зайняв посаду заступника голови в незаконно створеному Росією "уряді Херсонської області".

У квітні ДБР відкрило проти нардепа кримінальну справу, а в липні йому оголосили підозру у державній зраді.

Пізніше суд заарештував майно колаборанта, а на телеканалі депутата провели обшуки. Також правоохоронці встановлюють, чи причетний Ковальов до незаконного вивозу українського зерна і солі в РФ.

Окрім того, майно Ковальова передали в управління АРМА. Загальна сума заарештованого склала понад 18,5 млн гривень.

Кабінет міністрів також просить РНБО ввести санкції проти Ковальова.

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Херсонская область