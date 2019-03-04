Нардепа Дубіля повторно викликали на допит до ДБР

Фото: Валерій Дубіль (facebook.com/dubil.valerii)

Дубіля допитають у справі про підкуп виборців

Народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля, який фігурує у справі про підкуп виборців на виборах 2019, повторно викликали на допит в Держбюро розслідувань. Про це РБК-Україна розповіла джерело в правоохоронних органах

Зокрема, джерело підтвердило, що Дубіля повторно викликають на допит, який призначено на 11 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі про підкуп виборців "Батьківщиною" фігурують 50 осіб. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліція відкрила приблизно однакову кількість справ проти БПП і "Батьківщини".

Відзначимо, за даними джерела РБК-Україна, Дубіль підозрюється в організації піраміди щодо підкупу виборців на виборах 2019. Раніше його викликали на допит 28 лютого. Також уточнюється, що його запрошували дати покази в якості свідка в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу. На перший допит нардеп не з'явився. У січні Дубіль став заступником голови партії "Батьківщина". Передбачається, що він займається широким колом організаційних питань.