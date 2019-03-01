У справі про підкуп виборців "Батьківщиною" фігурують 50 осіб

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

За словами глави МВС, в цих справах фігурують кілька народних депутатів

У справі про підкуп виборців під час виборів-2019 на користь партії "Батьківщина" фігурують 50 осіб, в тому числі народних депутатів. Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, передає РБК-Україна з посиланням на ТһеБабель.

На запитання журналіста: "Що відбувається з Валерієм Дубілем та Русланом Богданом, яких звинувачують у тому, що вони організували підкуп виборців?", Аваков заявив, що у МВС є кілька заяв, за якими тривають перевірки.

За його словами, "в цих виробництвах згадують чоловік п'ятдесят, в тому числі і народних депутатів".

Також він додав, що поліція відкрила приблизно однакову кількість справ проти БПП і "Батьківщини".

Нагадаємо, вчора у Службі безпеки України заявили, що в ряді областей пройшли десятки обшуків у справі про втручання Росії у вибори. Також уточнювалося, що силовики викрили піраміду з підкупу виборців.

Пізніше РБК-Україна повідомляло, що в організації цієї піраміди підозрюється нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль. Відзначимо, в січні він став заступником голови партії "Батьківщина". Передбачалося, що він буде курирувати широке коло організаційних питань.

Відзначимо, за даними ЗМІ, в цій справі фігурує ім'я ще одного народного депутата від "Батьківщини" - Руслана Богдана.