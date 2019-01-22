Нардепа Добродомова висунули кандидатом у президенти

Фото: Дмитро Добродомов (facebook.com/dmytro.dobrodomov)

23 січня Добродомов подасть документи до ЦВК

Партія "Народний контроль" висунула свого лідера, позафракційного народного депутата Дмитра Добродомова кандидатом на пост президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Політична партія "Народний контроль" офіційно висунула Дмитра Добродомова кандидатом на пост президента України", - йдеться в повідомленні на сайті партії.

Зазначено, що 23 січня Добродомов подасть документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК).

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в президенти, депутата Верховної ради України, члена політичної партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка.

Крім того, члени комісії проголосували відмовити в реєстрації кандидатами Юрію Боярському і Петру Рекалу. У ЦВК відзначили, що причиною відмов стало подання документів поштою та невнесення грошової застави.

ЦВК 21 січня зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України: нардепа Олександра Шевченка та екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

РБК-Україна також писало, що документи про реєстрацію кандидатами на виборах президента України 31 березня 2019 року подали в Центральну виборчу комісію 22 людини.