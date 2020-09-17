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САП допитав Юрченка і просить для нього арешт з заставою в 6,5 млн гривень

Київ, Четвер 17 вересня 2020 16:37
САП допитав Юрченка і просить для нього арешт з заставою в 6,5 млн гривень
Фото: Олександр Юрченко (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуроратури (САП) і детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) допитали народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві. Суд будуть просити взяти нардепа під варту з альтернативою застави в 6,5 млн гривень.

Про це повідомили в прес-службі САП.

Про дату і час засідання з обрання запобіжного заходу поки не повідомляється.

Нагадаємо, Олександру Юрченку сьогодні повідомили про підозру в отриманні та підбурюванні до дачі хабара. Він нібито вимагав хабар за внесення правок до законопроекту про переробку відходів. Нардеп просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту і надалі 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів.

У зв'язку зі скандалом Юрченко був виключений з фракції "Слуга народу".

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.

Також РБК-Україна писало, що вчора ВАКС узяв під варту "помічника" Юрченка Івана Фіщенка. Сьогодні за Фіщенко внесли заставу в 1,55 млн гривень.

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