Нардеп Трухин предстанет перед судом за прошлогоднее ДТП

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт об обвинении действующего народного депутата Украины (IX созыв) в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч", - говорится в сообщении.

ДТП с Трухиным

Напомним, что в августе 2021 года народный избранник предложил сотрудникам патрульной полиции взятку в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за побег с места ДТП.

Впоследствии стало известно, что правоохранители открыли дело, а самого Трухина исключили из партии "Слуга народа".

После чего через год 7 сентября 2022 года ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК, 28 сентября было завершено следствие и открыты материалы стороне защиты на ознакомление.

По информации правоохранителей санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тысячи до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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