ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ДТП з Трухіним: у "Слузі народу" обіцяють виключити депутата з фракції

Новость на русском →
Київ, Середа 02 лютого 2022 00:24
ДТП з Трухіним: у "Слузі народу" обіцяють виключити депутата з фракції Фото: народний депутат Олександр Трухін (facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

Нардеп Олександр Трухін, який став учасником ДТП на Бориспільській трасі, має бути виключений з фракції "Слуга народу". Депутат має співпрацювати зі слідством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції у Верховній раді Давида Арахамії.

За його словами, фракція чекала офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних полицівських камер говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання.

"Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить - таке рішення все одно буде прийнято, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - йдеться в заяві.

Арахамія зазначив, що в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб відповісти на питання, що стосуються ДТП і всього, що відбувається після нього.

Раніше "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео ДТП, учасником якої був нардеп. Поліціянт, чия була камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами поліціянта, нардеп мав ознаки сп'яніння.

Хто саме був за кермом, на відео не видно.

Нагадаємо, 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді до Києва сталася ДТП. Як повідомив ІА "Центр новин", Audi, де знаходився Олександр Трухін, не дотрималося безпечної дистанції і в'їхало в Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

Зазначалося, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 осіб, серед яких голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано промені та його помічник Роман Лішень.

Трухін пізніше заявив, що ніколи не збирався приховувати своє перебування на місці аварії, сприяв співробітникам Національної поліції в зборі інформації при реєстрації ДТП і дав всі свідчення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Слуга народа
NEWS
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу