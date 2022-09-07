Трухіну вручили підозру за минулорічну ДТП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила підозру народному депутату від "Слуги народу" Олександру Трухіну. Мова йде про ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Facebook .

"Сьогодні отримав від САП підозру щодо одного з епізодів ДТП, яке сталося рік тому на Бориспільській трасі. На вручення підозри я з‘явився добровільно, нікуди не втікав і втікати не збираюся", - заявив нардеп.

При цьому він пообіцяв співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях.

"Мені немає чого приховувати і я буду у законний спосіб доводити свою невинуватість", - додав Трухін.

Крім того, він звернувся до голови фракції "СН" Давида Арахамії з проханням призупинити його членство на період розслідування, "щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї команди".

За даними НАБУ, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю. За повідомленням САП, зі слів нардепа ці кошти знаходилися в автомобілі, у якому він їхав.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - додають в НАБУ.

Санкція статті передбачає максимальне покарання до 4 років позбавлення волі.

Що сталось

Ще 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді до Києва сталася ДТП. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 осіб, серед яких голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано промені та його помічник Роман Лішень.