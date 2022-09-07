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Трухіну вручили підозру за минулорічну ДТП

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Україна, Середа 07 вересня 2022 18:29
Трухіну вручили підозру за минулорічну ДТП Фото: народний депутат Олександр Трухін (sluga-narodu com)
Автор: Наталія Гурковська

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила підозру народному депутату від "Слуги народу" Олександру Трухіну. Мова йде про ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Facebook.

"Сьогодні отримав від САП підозру щодо одного з епізодів ДТП, яке сталося рік тому на Бориспільській трасі. На вручення підозри я з‘явився добровільно, нікуди не втікав і втікати не збираюся", - заявив нардеп.

При цьому він пообіцяв співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях.

"Мені немає чого приховувати і я буду у законний спосіб доводити свою невинуватість", - додав Трухін.

Крім того, він звернувся до голови фракції "СН" Давида Арахамії з проханням призупинити його членство на період розслідування, "щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї команди".

За даними НАБУ, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю. За повідомленням САП, зі слів нардепа ці кошти знаходилися в автомобілі, у якому він їхав.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - додають в НАБУ.

Санкція статті передбачає максимальне покарання до 4 років позбавлення волі.

Що сталось

Ще 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді до Києва сталася ДТП. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 осіб, серед яких голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано промені та його помічник Роман Лішень.

Як повідомлялось, Трухіна виключили з партії "Слуга народу", за рішенням голови партії.

Крім того, проти політика відкрили справу через спробу дати хабар правоохоронцю.

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