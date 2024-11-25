Нардеп опроверг свое заявление о количестве переселенцев, которые возвращаются на ВОТ

Ткаченко во время интервью "Укринформу" заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, в частности, по его словам, до 70 тысяч вернулись во временно оккупированный Мариуполь.

"Уже около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории", - заявил он.

Опровержение заявления о возвращении переселенцев

Однако сегодня, 25 ноября, депутат опроверг свое заявление о количестве переселенцев, возвращающихся на временно оккупированные территории Украины.

Ткаченко пояснил, что заявление о количестве ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории, было его собственным предположением.

"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", - заявил он.

Нардеп отметил, что есть частные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории, но, по его словам, речь не идет о сотнях или десятках тысяч людей.

"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", - заявил Ткаченко.

Реакция ОП на данное заявление

Отметим, что на фоне заявления нардепа, Верещук подчеркнула, что за последнее время некоторые украинские политики почему-то начали делать заявления, что внутренние переселенцы тысячами возвращаются на временно оккупированные территории.

"Эти "политики" утверждают, что вроде бы украинцы едут в оккупацию, потому что, мол, государство недостаточно им помогает с жильем, деньгами и работой", - заявила она.

Сама Верещук подчеркнула, что заявления о тысячах ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории, не правдивы, ведь никакой подтвержденной статистики сейчас нет и не может быть. По ее словам, это исключительно хайп ради громких заголовков.

"Все, что государство обещает по закону, оно делает. Возможно, этого недостаточно, но у нас идет война, и ресурсы государства ограничены. Впрочем, это не причина ехать во враждебную оккупацию. Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи", - сказала заместитель руководителя ОП.

Она согласилась, что государство не может подарить всем переселенцам по квартире, но отметила, что есть временное жилье, которое предоставляется при необходимости.

"Я понимаю, что вы все это делаете не с целью помочь врагу, а с целью привлечь к себе внимание. Прошу вас найти другие темы для хайпа", - подчеркнула Верещук.