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Переселенцы в Украине могут получить по 10 тысяч гривен помощи: кто в списке на выплаты

Украина, Понедельник 25 ноября 2024 18:33
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Переселенцы в Украине могут получить по 10 тысяч гривен помощи: кто в списке на выплаты Фото: экстренная помощь от ЮНИСЕФ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Переселенцы в Украине могут получить финансовую помощь от ЮНИСЕФ. Выплаты расчитаны на семьи с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На сегодняшний день 22 550 домохозяйств получили выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. В целом поддержка охватила около 74 тысяч человек, из которых почти 38 тысяч - дети.

Кто может получить помощь

Помощь предоставляется семьям, которые соответствуют одному или нескольким критериям уязвимости:

  • в составе семьи есть человек или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
  • семья является многодетной и имеет детей до 18 лет;
  • детей воспитывает одинокая мать или отец;
  • семья с детьми до 18 лет признана малообеспеченной.

Как получить выплату

Для подачи заявления на помощь эвакуированные семьи должны обратиться в орган социальной защиты населения в общине, где они временно проживают.

Программа ЮНИСЕФ направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, помогая им справляться с вызовами, вызванными войной, и обеспечивать базовые потребности.

ЮНИСЕФ (United Nations Children's Fund) - это детский фонд ООН, международная организация, которая занимается защитой прав детей, предоставляя гуманитарную помощь, поддержку в области образования, здравоохранения и социальной защиты. ЮНИСЕФ активно работает в более чем 190 странах, способствуя улучшению условий жизни детей и их семей, особенно в кризисных ситуациях, таких как войны, стихийные бедствия, гуманитарные катастрофы.

Основные направления работы ЮНИСЕФ включают:

  • Защита прав детей.
  • Предоставление медицинской помощи и вакцин.
  • Поддержка образования и развития.
  • Предотвращение детского труда и насилия.
  • Поддержка развития детей с инвалидностью.

Напомним,что украинские школы на прифронтовых территориях смогут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ на 2024/2025 учебный год.

Кроме того, ЮНИСЕФ в следующем году Украине выделит 450 млн долларов, которые направят на поддержку прифронтовых регионов страны.

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