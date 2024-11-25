Переселенцы в Украине могут получить по 10 тысяч гривен помощи: кто в списке на выплаты
Переселенцы в Украине могут получить финансовую помощь от ЮНИСЕФ. Выплаты расчитаны на семьи с детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
На сегодняшний день 22 550 домохозяйств получили выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. В целом поддержка охватила около 74 тысяч человек, из которых почти 38 тысяч - дети.
Кто может получить помощь
Помощь предоставляется семьям, которые соответствуют одному или нескольким критериям уязвимости:
- в составе семьи есть человек или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
- семья является многодетной и имеет детей до 18 лет;
- детей воспитывает одинокая мать или отец;
- семья с детьми до 18 лет признана малообеспеченной.
Как получить выплату
Для подачи заявления на помощь эвакуированные семьи должны обратиться в орган социальной защиты населения в общине, где они временно проживают.
Программа ЮНИСЕФ направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, помогая им справляться с вызовами, вызванными войной, и обеспечивать базовые потребности.
ЮНИСЕФ (United Nations Children's Fund) - это детский фонд ООН, международная организация, которая занимается защитой прав детей, предоставляя гуманитарную помощь, поддержку в области образования, здравоохранения и социальной защиты. ЮНИСЕФ активно работает в более чем 190 странах, способствуя улучшению условий жизни детей и их семей, особенно в кризисных ситуациях, таких как войны, стихийные бедствия, гуманитарные катастрофы.
Основные направления работы ЮНИСЕФ включают:
- Защита прав детей.
- Предоставление медицинской помощи и вакцин.
- Поддержка образования и развития.
- Предотвращение детского труда и насилия.
- Поддержка развития детей с инвалидностью.