Переселенцы в Украине могут оформить субсидию на коммуналку: как подать заявление

Внутренне перемещенные лица могут подать заявление на получение субсидии. В частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Урядовий портал.

Внутренне перемещенные могут получить субсидии на оплату коммунальных услуг. Для того чтобы получить финансовую помощь, нужно только подать заявление. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн.

Услуга доступна семьям, если их расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж. Заметим, что пособие на проживание для ВПЛ не учитывается в совокупном доходе при расчете субсидии.

Жилищная субсидия предоставляется по месту фактического жительства. В то же время, если семья снимает жилье, договор аренды не нужен.

Необходимые документы

Чтобы получить субсидии необходимо предоставить документы:

справку о статусе ВПЛ;

заявление о назначении субсидии;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

декларацию о доходах и расходах, в которой указываются данные о родственниках, проживающих вместе.

Как подать заявление

Заявление о назначении субсидии можно подать в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ). А также через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового и городского совета соответствующих территориальных общин. Кроме того, есть возможность подать заявление по почте в адрес территориального органа Фонда и в центры предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение субсидии можно онлайн. В частности, через вебпортал электронных услуг ПФУ или "Дія". А также в мобильном приложении "Пенсійний фонд".

Как проверить назначена ли субсидия

Для того чтобы проверить, получит ли ВПЛ субсидию, необходимо обратиться в орган, куда подали документы. Кроме того, это можно будет сделать онлайн. В частности, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины.