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Нардеп Одарченко вышел под залог в 15 млн гривен

Фото: Андрей Одарченко (Fаcebook)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Народный депутат Андрей Одарченко сегодня, 24 ноября, вышел из-под стражи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Одарченко вышел из СИЗО под обязанности, в частности: сдать загранпаспорта и носить браслет.

Также напомним, что недавно членство народного депутата Андрея Одарченко было приостановлено в парламентской фракции "Слуга народа". Это произошло по решению главы фракции Давида Арахамии.

Детали дела

21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату . Речь шла об Андрее Одарченко.

Народный депутат предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры (эту должность занимает Мустафа Найем) взятка в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

Позже народный депутат был доставлен в суд, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Одарченко может выйти на свободу: внеся залог в размере 15 млн гривен.

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