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Нардеп Одарченко вийшов під заставу у 15 млн гривень

Фото: Андрій Одарченко (Fаcebook)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Народний депутат Андрій Одарченко сьогодні, 24 листопада, вийшов з-під варти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За попередніми даними Одарченко вийшов із СІЗО під обовʼязки, зокрема: здати закордонні паспорти і носити браслет.

Також нагадаємо, що нещодавно членство народного депутата Андрія Одарченка призупинили у парламентській фракції "Слуга народу". Це відбулося за рішенням голови фракції Давида Арахамії.

Деталі справи

21 листопада НАБУ та САП повідомили про підозру чинному народному депутату. Йшлося про Андрія Одарченка.

Народний депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (цю посаду обіймає Мустафа Найєм) хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

Пізніше народного депутата доправили до суду, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, Одарченко може вийти на свободу: внісши заставу в розмірі 15 млн гривень. 

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