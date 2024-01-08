Нардеп о будущем законопроекта по мобилизации: есть три варианта и спорные вопросы

Три варианта будущего для законопроекта

По словам нардепа, часть механизмов, которые Минобороны вместе с Генштабом внесли в законопроект о мобилизации, является спорной.

При этом в министерстве слышат позицию комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и готовы вносить изменения в законопроект.

Чернев отметил, что сейчас ожидается финальная таблица изменений, которые были проговорены на заседаниях комитета, чтобы понять, что дальше делать с документом.

Вариантов, по словам замглавы комитета, три:

рекомендация для рассмотрения нардепами в первом чтении, но с рекомендациями комитета, которые будут в основе документа;

доработка законопроекта в комитете и дальнейшее вынесение на рассмотрение нардепов;

отправка обратно Министерству обороны для работы над документом.

"Там действительно очень много того, что должно быть изменено", - подчеркнул Чернев.

Он ожидает, что завтра-послезавтра решение о судьбе законопроекта будет принято в комитете.

Какие спорные вопросы

Чернев рассказал, что один из спорных вопросов касается того, что делать с мужчинами за границей. Нужны ли какие-либо меры против них и приведут ли они к результату - возвращению на Родину для того, чтобы защищать Украину.

В этом вопросе ожидается позиция Министерства иностранных дел, которое должно отвечать за такую инициативу.

Также спорным вопросом являются экономические ограничения, добавил Чернев. Тут необходимо обоснование со стороны Министерства экономики - не уйдут ли люди "в тень" и не приведет ли это к еще более серьезным проблемам в экономике.

Комитет при этом предлагает ввести отдельные сроки демобилизации для тех, кто служил в тылу и был на "нуле". Это необходимо чтобы для защитников на передовой была возможность демобилизоваться раньше, чем через 36 месяцев.

"Я точно могу сказать, что не будет лотереи (для призыва на военную службу - ред.), не будет мобилизации женщин, не будет имущественного ценза, фактически это антиконституционно, не должно такого быть. Антиконституционных позиций не будет", - подчеркнул Чернев.

По его словам, что будет в финале - можно будет узнать только после второго чтения в Раде.

Законопроект о мобилизации

Напомним, несколько недель назад Кабмин подал в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить процедуру ее проведения.

В частности, правительство предложило ввести ряд ограничений для уклонистов, снизить призывной возраст до 25 лет и не только.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже заявил о том, что в законопроекте есть нормы, которые противоречат Конституции.

Более детально о документе - в материале РБК-Украина.