Нардеп про майбутнє законопроекту щодо мобілізації: є три варіанти та спірні питання

Три варіанти майбутнього для законопроекту

За словами нардепа, частина механізмів, які Міноборони разом з Генштабом внесли до законопроекту про мобілізацію, є спірною.

При цьому в міністерстві чують позицію комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та готові вносити зміни до законопроекту.

Чернєв зазначив, що зараз очікується фінальна таблиця змін, які були проговорені на засіданнях комітету, аби зрозуміти, що робити з документом.

Варіантів, за словами заступника голови комітету, три:

рекомендація для розгляду нардепами у першому читанні, але з рекомендаціями комітету, які будуть в основі документа;

доопрацювання законопроекту у комітеті та подальше винесення на розгляд нардепів;

відправка назад Міністерству оборони для роботи над документом.

"Там справді дуже багато того, що має бути змінено", - наголосив Чернєв.

Він очікує, що завтра-післязавтра рішення про долю законопроекту буде ухвалено у комітеті.

Які спірні питання

Чернєв розповів, що одне зі спірних питань стосується того, що робити з чоловіками за кордоном. Чи потрібні якісь заходи проти них і чи приведуть вони до результату - повернення на Батьківщину для того, щоб захищати Україну.

У цьому питанні очікується позиція Міністерства закордонних справ, яке має відповідати за таку ініціативу.

Також спірним питанням є економічні обмеження, додав Чернєв. Тут необхідне обґрунтування з боку Міністерства економіки - чи не підуть люди "в тінь" і чи не призведе це до більш серйозних проблем в економіці.

Комітет при цьому пропонує запровадити окремі терміни демобілізації для тих, хто служив у тилу та був на "нулі". Це необхідно, щоб для захисників на передовій була можливість демобілізуватися раніше, ніж через 36 місяців.

"Я точно можу сказати, що не буде лотереї (для призову на військову службу - ред.), не буде мобілізації жінок, не буде майнового цензу, фактично це антиконституційно, не повинно бути такого. Антиконституційних позицій не буде", - підкреслив Чернєв.

За його словами, що буде у фіналі - можна буде дізнатися лише після другого читання у Раді.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, кілька тижнів тому Кабмін подав до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити процедуру її проведення.

Зокрема, уряд запропонував запровадити низку обмежень для ухилянтів, знизити призовний вік до 25 років і не тільки.

Омбудсмен Дмитро Лубінець вже заявив про те, що у законопроекті є норми, які суперечать Конституції.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.