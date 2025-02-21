Нардеп Кормышкина подала заявление о сложении мандата

Что известно о Кормышкиной

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что нардепу Ирине Кормышкиной сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн гривен.

Правоохранители установили, что в 2021-2022 гг. Кормышкина приобрела имущество на 20 млн гривен. Но ее официальный доход в этот период составил не более 2,7 млн гривен.

При этом уже в январе Кормышкиной сообщили о новом подозрении в умышленном декларировании недостоверных данных. В частности, в 2023 году она не задекларировала дом, где живет, а также земельные участки возле Одессы на 17 млн гривен.

Спустя несколько недель подозрение получил муж нардепки Юрий Кормышкин. Он мог легализовать незаконное имущество.

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