Нардеп-колаборант Ковальов отримав посаду від окупантів в Херсонській області

Окупаційна влада Херсонської області створила так званий "уряд". Нардеп-колаборант Олексій Ковальов отримав "посаду" "заступника голови з питань сільського господарства".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"Заступником голови з питань сільського господарства став Олексій Ковальов – раніше народний депутат Верховної ради України дев'ятого скликання (фракція "Слуга Народу")", - пише видання.
Як повідомлялося, парламентська фракція партії "Слуга народу" виключила зі своїх лав народного депутата Олексія Ковальова. Він залишився на окупованій території Херсонської області.
Ковальов підтримав "інтеграцію" Херсонської області до складу РФ. Допис про це він виклав на своїй сторінці Facebook, яка зараз недоступна. У відповідь на це у ДБР вже відкрили справу на Ковальова, а в "СН" після виключення нардепа з фракції ще у квітні, хочуть позбавити його і мандата.
22 червня автомобіль Ковальова підірвали.
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