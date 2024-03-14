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В настоящее время нет условий для применения ядерного оружия, - глава МАГАТЭ

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не ожидает в настоящее время применения ядерного оружия, несмотря на угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"Я не думаю, что в настоящее время мы видим условия для применения ядерного оружия, если мы имеем в виду войну в Украине", - заявил он.

Ядерные угрозы Путина 

Российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистам заявил, что Россия готова технически к ядерной войне.

При этом Путин пригрозил ядерным оружием Украине и Западу, если США отправят войска в Украину. Диктатор заявил, что Россия будет рассматривать такой шаг как эскалацию войны.

Россия владеет самым большим в мире запасом ядерных боеголовок. СМИ выяснили, сколько ядерного оружия в России и кто им управляет.

29 февраля Путин также угрожал странам Запада российским ядерным оружием. Он хвастался конкретными видами вооружений, которые разработали в России.

Более детально о высказываниях Путина - в материале РБК-Украина.

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Владимир ПутинМАГАТЭЯдерное оружиеВойна России против Украины