В СМИ рассказали, сколько ядерного оружия у России и кто им управляет
Российская Федерация обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок. Их количество составляет около 5580 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Среди 5580 ядерных боеголовок:
- 1200 выведены из эксплуатации, но в основном неповреждены;
- 4380 сохраняются для использования стратегическими ракетами большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности.
В частности Россия развернула около 1710 стратегических боеголовок, среди которых:
- около 870 на баллистических ракетах наземного базирования;
- около 640 на баллистических ракетах подводных лодок;
- возможно, 200 на базах тяжелых бомбардировщиков.
Во время холодной войны Советский союз обладал пиковым количеством ядерных боеголовок - около 40 тысяч, а Соединенные Штаты Америки (США) - около 30 тысяч.
В каких случаях Россия может применить ядерное оружие
Согласно ядерной доктрине России до 2020 года, страна-террорист может применить ядерное оружие:
- в ответ на нападение на страну с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения;
- в случае применения обычного оружия против России, "когда само существование государства будет поставлено под угрозу".
"Хотя ядерные заявления и угрожающая риторика России вызывают большое беспокойство, российский ядерный арсенал и операции мало изменились со времени наших оценок 2023 года, кроме текущей модернизации", - отметила Федерация американских ученых (ФАС)
В то же время добавляется, что в будущем, количество боеголовок, предназначенных для российских стратегических сил, может увеличиться из-за того, что ракеты с одной боеголовкой заменяются ракетами, оснащенными несколькими боеголовками.
Планирует ли Россия ядерные испытания
По словам диктатора Владимира Путина, Россия рассмотрит возможность испытания ядерного оружия, если США проведут аналогичные испытания.
В прошлом году Путин подписал закон об отзыве ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
После распада Советского союза в 1991 году, лишь несколько стран испытали ядерное оружие:
- США - в 1992 году;
- Китай и Франция - в 1996 году;
- Индия и Пакистан - в 1998 году;
- Северная Корея - в 2017 году.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан Россией в 1996 году и ратифицирован в 2000 году. США подписали документ в 1996 году, но до сих пор не ратифицировали его.
Кто отдает приказ о применении ядерного оружия
Российский диктатор является окончательным лицом, которое принимает решение о применении ядерного оружия. Так называемый "ядерный чемодан" всегда находится при нем. Также считается, что такие "чемоданы" имеют министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генерального штаба Валерий Герасимов.
"По сути, чемодан является средством связи, которое связывает президента с высшим военным руководством, а затем с ракетными войсками через сверхсекретную электронную командно-контрольную сеть "Казбек"", - объясняет издание.
Как обустроен "ядерный чемодан"
Согласно кадрам одного из российских телеканалов, "чемодан" имеет множество кнопок. В разделе под названием "команда" есть две кнопки: "запуск" и "отмена". Чемодан активируется специальной флеш-картой.
"Если бы Россия считала, что ей угрожает стратегическая ядерная атака, президент через портфели отдал бы прямой приказ на запуск командованию Генштаба и резервным командованиям, которые владеют ядерными кодами. Такие приказы быстро передаются по различным системам связи в подразделения стратегических ракетных войск, которые затем открывают огонь по США и Европе", - добавляет Reuters.
Ядерные угрозы Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.
Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.
По словам Путина, Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.
По состоянию на май 2023 года, по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут диктатора ядерного удара по Украине.
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