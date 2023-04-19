США потратят 200 млрд долларов на ударные подлодки, чтобы противостоять РФ и Китаю, - СМИ

ВМС США планируют расширить свой подводный флот стоимостью 200 миллиардов долларов. Это поможет повысить уровень оперативных операций против России и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

"Силы американских ударных подлодок существуют для того, чтобы преследовать вражеские подлодки и корабли, подслушивать противников и поддерживать операции спецподразделений", - говорится в материале.

Newsweek пишет, что ВМС США могут одновременно развернуть вряд ли четверть своих ударных подлодок. В прошлом году, несмотря на войну в Украине и рост Китая, только 10% подлодок США провели более 30 дней полностью под водой.

Программа строительства ВМФ стоимостью 200 миллиардов долларов направлена на увеличение количества ударных подлодок с 50 до 66 штук.

"Современные подлодки стали настолько сложными, что единственный способ, с помощью которого ВМФ может заметно повысить уровень своих операций против России и Китая - это построить гораздо большее количество подлодок", - отмечает Newsweek.

Представитель ВМС США Джеки Пау сказал, что подводные силы США наиболее смертоносны и боеспособны в мире, действуют на всей планете и готовы вести оперативные боевые действия.