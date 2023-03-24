Китай - это вызов, а РФ угроза. В США оценили возможность войны с ядерными державами

Соединенные Штаты Америки впервые в истории столкнулись с двумя ядерными державами. Однако при этом война с Россией и Китаем не является неизбежной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли во время слушаний в Конгрессе США.

"Впервые в истории страны Соединенные Штаты столкнулись с двумя крупными ядерными государствами, жизненно важные интересы национальной безопасности которых конкурируют с США", - сказал Милли.

По его словам, у Китая и России есть средства, чтобы угрожать интересам Штатов и образу жизни.

"Но война с Россией или Китаем не является неизбежной", - утверждает Милли.

Генерал отметил, что Китай - это вызов, поскольку "он намерен стать региональным гегемоном в западной части Тихого океана и Азии в течение 10 лет, а к 2049 году превзойти общий военный потенциал США".

"Россия является острой угрозой и остается опасной. Незаконная и неспровоцированная война России против Украины угрожает миру на европейском континенте и глобальной стабильности", - подчеркнул Милли.

Он отметил, что США продолжают поддерживать Украину и ее борьбу за защиту суверенитета.

"Эта борьба не только в пользу Украины, но и в пользу США защитить систему, которая восемь десятилетий предотвращала войну между великими государствами", - подытожил Милли.

Напомним, как недавно заявили в Белом доме, у Китая и России нет такой сети союзников и партнеров, как США, поэтому Москва и Пекин пытаются укрепить отношения.

В Вашингтоне также сообщали, что Китай внимательно наблюдает за развитием войны в Украине и "ставки выходят далеко за пределы ее территории".

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