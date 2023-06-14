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В Сербии задержали полицейских Косово: Приштина заявляет о похищении

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Среда 14 июня 2023 19:18
В Сербии задержали полицейских Косово: Приштина заявляет о похищении Иллюстративное фото: в Сербии задержали полицейских Косово (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители Сербии задержали трех полицейских из Косово. Они якобы пытались вторгнуться на территорию страны.

Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Сербии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.

По информации ведомства, оно "предотвратило попытку полиции Косово вторгнуться на территорию центральной Сербии". Из-за инцидента президент Александар Вучич прервал свое участие в приеме посольства России в Белграде и уехал в свою резиденцию.

В Сербии задержали полицейских Косово: Приштина заявляет о похищенииФото: задержание полицейских Косово (МВД Сербии)

Директор по делам Косова и Метохии правительства Сербии Петар Петкович рассказал, что задержание произошло на территории Сербии.

В то же время министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля отмечает, что косовских полицейских похитили сербские правоохранители.

"Без сомнения, наши полицейские находились в глубине территории Республики Косово, на стационарном блокпосту, выполняя свои обычные обязанности", - рассказал чиновник.

Очередное напряжение между Сербией и Косово

Напомним, сейчас между Сербией и Косово наблюдается напряжение в отношениях. Оно связано с недавними выборами в косовских северных муниципалитетах, в которых проживают сербы.

Они бойкотировали выборы, из-за чего там победили политики албанского происхождения. Явка составила менее 4%. После таких результатов сербы начали протесты.

При этом ЕС начал вводить первые санкции против Косово, поскольку частично признанное государство не способствует деэскалации.

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Косово полиция Сербия
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