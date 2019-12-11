"Наполі" звільнив головного тренера після розгромної перемоги в Лізі чемпіонів

Фото: Карло Анчелотті (twitter.com/sscnapoli)

Під керівництвом Анчелотті неаполітанці вийшли в плей-офф ЛЧ

"Наполі" оголосив про звільнення з посади головного тренера Карло Анчелотті. Про це італійський клуб оголосив на своїй офіційній сторінці в Twitter.

Це сталося після того, як неаполітанці розгромили бельгійський "Генк" (4:0) і вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця.

"Наполі" вирішив зняти з посади головного тренера першої команди Карло Анчелотті. Відносини дружби і взаємної поваги між клубом, його президентом Ауреліо Де Лаурентіс і Карло Анчелотті залишаються незмінними", - мовиться у повідомленні.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

В чемпіонат Італії клуб з Неаполя після тривалої серії без перемог з середини жовтня займає 7 місце. Кандидатом на посаду головного тренера команди називається колишній наставник "Мілана" Дженнаро Гаттузо.

Анчелотті очолив "Наполі" в травні 2018 року. Його контракт був розрахований на три роки.

За інформацією ЗМІ, довго Карло без роботи не залишиться. Інтерес до нього виявляють англійські "Арсенал", який два тижні тому звільнив Унаї Емері, та "Евертон".