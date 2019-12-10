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"Наполі" хоче змінити тренера після матчу Ліги чемпіонів

Новини » Спорт     10.12.2019 - 11:22
"Наполі" хоче змінити тренера після матчу Ліги чемпіонів
Фото: Карло Анчелотті (sscnapoli.it)

Неаполітанці востаннє перемагали в кінці жовтня

Матч заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Генка" може стати останнім для Карло Анчелотті на посту головного тренера "Наполі". Про це пише La Gazzetta dello Sport.

Незважаючи та те, що "партенопейців" близькі до виходу в плей-офф, власник клубу Ауреліо Де Лаурентіс всерйоз налаштований звільнити наставника цього тижня

Новим тренером "Наполі" стане Дженнаро Гаттузо, який вже погодив півторарічний контракт з "адзуррі".

Втім, вже незабаром Анчелотті може повернутися до тренерської роботи. У послугах італійця серйозно зацікавлений "Арсенал", який звільнив два тижні тому Унаї Емері.

Вийти з групи Ліги чемпіонів вперше з сезону 2017/18 "Наполі" може сьогодні - для цього італійцям необхідно вдома обіграти "Генк". Після 15 матчів чемпіонату Італії клуб набрав 21 очко і посідає сьоме місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Жозе Моурінью очолив "Тоттенхем Хотспур" після того, як через незадовільні результати був відправлений у відставку тренерський штаб Маурісіо Почеттіно.

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