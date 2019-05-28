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Тренер "Мілана" покинув команду за два роки до закінчення контракту

Новини » Спорт    28.05.2019 - 14:21
Тренер "Мілана" покинув команду за два роки до закінчення контракту
Фото: Дженнаро Гаттузо (acmilan.com)

Легенда "россонері" відмовився від виплати суми, що залишилася

Головний тренер "Мілана" Дженнаро Гаттузо прийняв рішення покинути клуб. Про це повідомляє La Repubblica.

Відзначається, що Гаттузо при звільненні відмовиться від виплати, яка була покладена йому за контрактом, розрахованого ще на два роки - до 2021.

"Було нелегко зважитися піти з "Мілана". Але це рішення, яке я повинен був ухвалити. Моменту, коли це рішення дозріло, не було - це сума всіх 18 місяців роботи в команді, яка для мене ніколи не буде схожа на інші. Це були незабутні місяці, які я провів з величезною пристрастю. Для мене це болісний, але зважений вибір.

Я відмовився від двох років контракту? Так, тому що моя історія відносин з "Міланом" ніколи не буде впиратися в гроші ", - сказав легенда "россонері".

"Мілан" посів п'яте місце в чемпіонаті Італії і не зумів пробитися в Лігу чемпіонів. Дженнаро Гаттузо очолив "Мілан" в листопаді 2017 роки після відставки Вінченцо Монтелли. Під його керівництвом "Мілан" виграв 40 матчів, 20 рази програв і 22 рази зіграв внічию.

Раніше італійський фахівець тренував молодіжну команду клубу. Також Гаттузо виступав у складі "Мілана" з 1999 по 2012 рік і був введений в Зал слави клубу.

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