ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Наполи" уволил главного тренера после разгромной победы в Лиге чемпионов

Новости » Спорт     11.12.2019 - 08:34
"Наполи" уволил главного тренера после разгромной победы в Лиге чемпионов
Фото: Карло Анчелотти (twitter.com/sscnapoli)

Под руководством Анчелотти неаполитанцы вышли в плей-офф ЛЧ

"Наполи" объявил об увольнении с поста главного тренера Карло Анчелотти. Об этом итальянский клуб объявил на своей официальной странице в Twitter.

Это случилось после того, как неаполитанцы разгромили бельгийский "Генк" (4:0) и вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

"Наполи" решил снять с должности главного тренера первой команды Карло Анчелотти. Отношения дружбы и взаимного уважения между клубом, его президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными", - говорится в сообщении.

В чемпионат Италии клуб из Неаполя после длительной серии без побед с середины октября занимает 7 место. Кандидатом на пост главного тренера команды называется бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Анчелотти возглавил "Наполи" в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года.

По информации СМИ, долго Карло без работы не останется. Интерес к нему проявляют английские "Арсенал", который две недели назад уволил Унаи Эмери, и "Эвертон".

"Бавария" определилась с основным претендентом на пост главного тренера Главный тренер "Арсенала" Эмери отправлен в отставку
Новости Украины увольнениеАнчелоттиНаполиплей-оффтренерЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь