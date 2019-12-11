"Наполи" уволил главного тренера после разгромной победы в Лиге чемпионов

Фото: Карло Анчелотти (twitter.com/sscnapoli)

Под руководством Анчелотти неаполитанцы вышли в плей-офф ЛЧ

"Наполи" объявил об увольнении с поста главного тренера Карло Анчелотти. Об этом итальянский клуб объявил на своей официальной странице в Twitter.

Это случилось после того, как неаполитанцы разгромили бельгийский "Генк" (4:0) и вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

"Наполи" решил снять с должности главного тренера первой команды Карло Анчелотти. Отношения дружбы и взаимного уважения между клубом, его президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными", - говорится в сообщении.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

В чемпионат Италии клуб из Неаполя после длительной серии без побед с середины октября занимает 7 место. Кандидатом на пост главного тренера команды называется бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Анчелотти возглавил "Наполи" в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года.

По информации СМИ, долго Карло без работы не останется. Интерес к нему проявляют английские "Арсенал", который две недели назад уволил Унаи Эмери, и "Эвертон".