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НАЗК запропонує ряд змін в закон щодо перевірок політичних партій

Новини » Політика    21.10.2019 - 13:00
НАЗК запропонує ряд змін в закон щодо перевірок політичних партій
Фото: вр.і.про НАЗК Наталія Новак (РБК-Україна)

Перевірка політичних партій займає дуже багато часу і грошей, тому НАЗК запропонує змінити процес перевірки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надасть пропозиції змін до законодавства щодо перевірок політичних партій. Про це заявила тим.в.о. НАЗК Наталія Новак, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, перевірка політичних партій займає дуже багато часу і грошей, тому НАЗК запропонує змінити процес перевірки.

"Питання перевірок діяльності політичних партій. Політичних партій багато. Не всі з них здають декларації, але вони продовжують висіти в реєстрах. На мій погляд, дуже каральний напрямок має перевірка політичних партій. Це займає багато часу і багато, скажімо, грошей. Адже будь-яка робота оплачується з держбюджету. Наприклад, якщо у людини є податковий борг в 65 гривень, а ми влаштовуємо цілу перевірку.. Тому будемо пропонувати зміни законодавства щодо зміни деяких процесів перевірки політичних партій теж", - розповіла Новак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК виявило порушення у фінансових звітах українських політичний партій за II квартал 2019 року. У список потрапили майже всі партії, що пройшли до парламенту 9-го скликання.

Також РБК-Україна писало, що конкурс на посаду голови НАЗК буде оголошено наступного тижня. Тим.в.о. НАЗК Наталія Новак не виключила, що буде подавати свою кандидатуру на посаду.

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