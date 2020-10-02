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НАЗК викликає трьох екс-нардепів для пояснень по деклараціях

Автор: Юлія Струк

Національне агентство з питань запобігання корупції викликає трьох колишніх депутатів Верховної ради. НАЗК виявило, що вони несвоєчасно подали декларації.

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Про це повідомляє прес-служба агентства.

"Три народних депутати VIІI скликання несвоєчасно подали декларації. У зв’язку з цим їх неодноразово викликали для подання пояснень, однак досі ці особи не з’являлися до НАЗК", - вказано у повідомленні.

Таким чином, у понеділок, 5 жовтня, відомство запрошує для надання пояснень:

  • Семена Семенченка - о 9:00;
  • Дениса Силантьєва - о 12:00;
  • Валентина Нечипоренка - о 14:00.

До публічного оприлюднення інформації екс-парламентарів запросили офіційним листом НАЗК.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував свою відставку через несвоєчасне інформування їм НАЗК про зміни в майновому стані його сім'ї. Він підкреслив, що це стало результатом помилки і не є підставою для його відставки з поста глави держави.

Як писало РБК-Україна, агентство виписало Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, матеріали повинні були передати в суд.

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