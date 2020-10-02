НАПК вызывает троих экс-нардепов для объяснений по декларациям

Национальное агентство по предотвращению коррупции вызывает трех бывших депутатов Верховной рады. НАПК выявило, что они несвоевременно подали декларации.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
"Три народных депутата VIІI созыва несвоевременно подали декларации. В связи с этим их неоднократно вызывали для дачи пояснений, однако до сих пор эти лица не являлись в НАПК", - указано в сообщении.
Таким образом, в понедельник, 5 октября, ведомство приглашает для дачи объяснений:
До обнародования информации экс-парламентариев пригласили официальным письмом НАПК.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою отставку из-за несвоевременного информирования им НАПК об изменениях в имущественном состоянии его семьи. Он подчеркнул, что это стало результатом ошибки и не является основанием для его отставки с поста главы государства.
Как писало РБК-Украина, агентство выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, материалы должны были передать в суд.