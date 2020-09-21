Зеленський відповів на петицію про відставку через несвоєчасне декларування

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою відставку через несвоєчасне інформування їм Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані його сім'ї. Він підкреслив, що це стало результатом помилки і не є підставою для його відставки з поста глави держави.

Про це сказано у відповіді Зеленського на електронну петицію.

У ній главу держави закликали піти у відставку за порушення закону "Про запобігання корупції" через недекларування доходів від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). У середині липня вона набрала необхідні для розгляду президентом 25 тис. голосів.

У петиції вказано, що 18 квітня 2019 року в програмі "Право на владу" кандидат у президенти Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон.

"7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон "Про запобігання корупції". Звертаємося до пана президента із закликом дотримуватися слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям", - сказано в ній.

Зеленський своєю чергою підкреслив, що слова його обіцянки покинути пост президента України в разі свідомого порушення закону "взяті з контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою". Він запевнив, що його позиція з цього питання залишається незмінною.

"Що стосується порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з поста президента України, то воно... сталося у результаті помилки, і не пов'язане з корисливими мотивами", - заявив глава держави.

Він також підкреслив, що відразу після виявлення помилка була публічно визнана і виправлена, а "її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави".

"З огляду на викладене, повідомляю, що прийняття будь-яких рішень відповідно до зазначеної петиції не планується", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 7 липня Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення законодавства: він вчасно не задекларував покупку і продаж облігацій внутрішньої держпозики.

Як писало РБК-Україна, у відповідь агентство виписало Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, матеріали повинні були передати в суд.