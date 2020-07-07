На Зеленського склали два адмінпротоколи через декларацію

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Протоколи вже вручили президенту

Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Матеріали передадуть до суду.

Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

Зазначається, що протоколи про адміністративне правопорушення склав та вручив Зеленському особисто голова НАЗК.

"Рівність громадян перед законом є базовим принципом, закладеним у Конституції України і основною засадою діяльності НАЗК. Не зважаючи на посаду, матеріальний стан і соціальне положення усі громадяни мають слідувати законам України", - наголосили у відомстві.

Там нагадали, що після вступу на посаду президента Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Відповідно, Зеленський мав повідомити про це НАЗК. Однак, цього не зробив.

Сьогодні Володимир Зеленський сам зізнався у правопорушенні і звернувся з відповідною заявою до НАЗК.

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленського оштрафували за порушення карантину.