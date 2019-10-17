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НАЗК виявило порушення в декларації екс-нардепа на 67 млн гривень

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 12:12
НАЗК виявило порушення в декларації екс-нардепа на 67 млн гривень
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Іван Фурсін подав недостовірні відомості у деклараціях 2015, 2016 та 2017 років

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в деклараціях колишнього народного депутата 8-го скликання Івана Фурсіна на загальну суму близько 67 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Повідомляється, що Фурсін подав декларації 2015, 2016 та 2017 років з недостовірною інформацією.

"Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях депутата 2015 (виправленої), 2016 (виправленої) і 2017 (виправленої) року становить майже 36 млн грн, 15,1 млн грн і 15,8 млн грн відповідно. Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального злочину буде направлено в НАБУ", - йдеться в повідомленні.

За декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлено відповідальність згідно статті 366 - 1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК виявило порушення в декларації першого заступника глави Міністерства культури Світлани Фоменко. Вона в декларації 2015 року вказала недостовірні відомості на суму понад 1,4 млн грн.

Також РБК-Україна писало, що НАЗК передало в суд адміністративний протокол стосовно екс-нардепа Юрія Солов'я. Його звинуватили в недостовірних відомостей у декларації на суму 230 тис. гривень.

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